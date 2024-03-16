Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а я считаю это плохо не лишать гражданства: вот таких русофобок, как Нарусова, Собчак - надо лишить и вышвырнуть из с...В Прибалтике репр...
  • Nikolia Vovchenko
    Во время Великой отечественной войны,фашисты  сразу же уничтожали именно Большевиков,а во времена перестройки,её идео...Если бы большевик...
  • Татьяна Хуторская
    Уважаемы комментаторы! Ну вас понесло! Вы же жили в советское время, всё прекрасно сами видели. Делайте правильный ан...Если бы большевик...

Названы последствия возможного ядерного удара России по США

Названы последствия возможного ядерного удара России по США

Американский обозреватель назвал последствия гипотетического ядерного удара России.Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу призвал серьезно отнестись к словам президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх