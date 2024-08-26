Экологи повторно обратились в прокуратуру, защищая птиц над Куршской косой

Повторное обращение в защиту птиц, мигрирующих вдоль Куршской косы, направила в Генеральную прокуратуру России межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу», сообщает пресс-служба организации 26 августа на официальном интернет-портале.
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