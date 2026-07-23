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Кургинян: Россия должна готовиться к технологической войне нового типа

Кургинян: Россия должна готовиться к технологической войне нового типа

России предстоит технологическая война, которая потребует изменения концепции флота, ПВО, авиации и сухопутных сил, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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