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Угроза налета БПЛА объявлена в Татарстане, Удмуртии и Чувашии: закрыты главные аэропорты

Угроза налета БПЛА объявлена в Татарстане, Удмуртии и Чувашии: закрыты главные аэропорты

КАЗАНЬ, 7 октября, ФедералПресс. В трех приволжских республиках введен режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки дронов ВСУ предупредили жителей Татарстана, Чувашии и Удмуртии.

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