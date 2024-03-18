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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о том, что РФС будет участвовать в конгрессе ФИФА: «Мы полноправные члены Международной федерации, наше членство не прерывалось» 

— Есть ли планы по участию представителей РФС в международных конгрессах? — Только что прошел конгресс УЕФА, в этом году будет конгресс ФИФА.

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