Врач перечислила 3 продукта, улучшающих мужскую потенцию

Соломатина объяснила, почему мужчинам стоит включить в свой рацион томаты, петрушку и зелёный чайС годами мужчины могут испытывать проблемы с потенцией, чему способствуют гаджеты, вредные привычки и неправильное питание.
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