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В Петрозаводске установили новые шезлонги. В октябре самое время

Зима близко, но вовсе не повод не открыть «бархатный сезон». Видимо, так решили в городской администрации, дождались подходящей погоды и установили шезлонги у Онежского озера.

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