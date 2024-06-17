"Мирная" конференция в Швейцарии - ответный ультиматум России

Почтительно выписываю в блокнотик. Почтительно выписываю в блокнотик новые слова и выражения от нашего дорогого Димитрия Грозные очи:Швейцарский «скотный двор»Хитрожопые швейцарские пастушки Проверенные животныеНаглотавшийся полового возбудителя безумный мелкий хрякСтадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских барановСвора европейских цепных псов для охраны поголовьяБрызжут во все стороны отравленной слюнойОвцы частенько блеют невпопадПрестарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью и застывающий, глядя в небо, с отстранённо дебильным выражением лицаПрогрессирующая деменцияНедалёкая заместительницаАльпийский выпас скота Унылое говноКакой-то позорУважительно выписано отсель - https://t.