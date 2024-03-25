В Республике Коми сотрудники полиции и общественники проводят встречи с молодежью в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Студенты колледжа экономики, права и информатики, а также института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета встретились с членом Общественного совета при МВД по Республике Коми Максимом Стыровым и оперуполномоченным по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми Ириной Потаровой.