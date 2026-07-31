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Аргументы недели

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«Клиент не мотивирован»: специалист назвал главные самообманы психологов

«Клиент не мотивирован»: специалист назвал главные самообманы психологов

Психотерапевты годами выслушивают чужие истории, принимая на себя боль, страхи и тайны пациентов. Однако кто оказывает поддержку им самим? И как специалисты справляются с ситуациями, когда клиент годами не может сдвинуться с мертвой точки, а терапия заходит в тупик? На эти вопросы в эксклюзивном интервью MIR24.

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