Реки хлынули в дома жителей Первомайского района Новосибирска 5 сентября

ЧП произошло 5 сентября в Первомайском районе Новосибирска. За считанные минуты улица Узорная оказалась во власти стихии – вода бурным потокам хлынула по дорогам, дворам и даже успела пробраться в подъезд.
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