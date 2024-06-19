ЕРАИ: «На «быстрые игры» приходится до 15% от общего объема ставок»

Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о ставках на быстрые соревнования. «Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.
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