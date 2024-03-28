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Владимир Путин: "Россия не собирается нападать на Польшу и Прибалтику"

Владимир Путин: "Россия не собирается нападать на Польшу и Прибалтику"

Президент России назвал чушью и бредом разговоры о планах России воевать с НАТОЧушью и бредом назвал президент России Владимир Путин разговоры о том, что Россия планирует начать войну с НАТО, напасть на Польшу и страны Прибалтики.

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