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Военное обозрение

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Почему так затягивается СВО

Почему так затягивается СВО

В затянувшемся военном конфликте на Украине основной упор делается на нанесение поражения украинской армии на поле боя, при этом никаких мер не предпринимается против стоящего за ее спиной Запада и не рассматриваются другие способы нанесения поражения Украине.

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