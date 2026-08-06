В затянувшемся военном конфликте на Украине основной упор делается на нанесение поражения украинской армии на поле боя, при этом никаких мер не предпринимается против стоящего за ее спиной Запада и не рассматриваются другие способы нанесения поражения Украине.
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