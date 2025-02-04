Полицейские воровали деньги у мигрантов при проверке документов

Сотрудник Спецполка ГУ МВД по Москве получил срок за кражи со счетов мигрантов. Страж порядка вместе с двумя коллегами задерживал гастарбайтеров для проверки личности, а затем незаметно переводил деньги с их счетов на карточки своих родственников.
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