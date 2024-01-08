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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче с «Лос-Анджелес Кингз» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает РИА Новости.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да хватит уже трубить со всех утюгов про этого Овечкина!! Он уже давно живет и играет в США. И он уже давно НЕ русский хоккеист, а из России. Это мать его, когда была жива и жила в России, хоть как-то его связывала с Россией. А сейчас его ничего в России не привлекает и не держит. Успокойтесь уже в его отношении.
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16 час.
людмила иванова
Овечкин  никому не интересен
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15 час.

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