Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

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лина любимцева

Да хватит уже трубить со всех утюгов про этого Овечкина!! Он уже давно живет и играет в США. И он уже давно НЕ русский хоккеист, а из России. Это мать его, когда была жива и жила в России, хоть как-то его связывала с Россией. А сейчас его ничего в России не привлекает и не держит. Успокойтесь уже в его отношении.