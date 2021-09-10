"Как могли даже не вспомнить Чапкиса?": продюсер "Танців з зірками" раскрыл, что будет дальше в шоу

Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, рассказал интересные детали о популярном проекте В начале лета этого года из жизни ушел известный хореограф и танцор 91-летний Григорий Чапкис, пишет Politeka.