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"Как могли даже не вспомнить Чапкиса?": продюсер "Танців з зірками" раскрыл, что будет дальше в шоу

"Как могли даже не вспомнить Чапкиса?": продюсер "Танців з зірками" раскрыл, что будет дальше в шоу

Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, рассказал интересные детали о популярном проекте  В начале лета этого года из жизни ушел известный хореограф и танцор 91-летний Григорий Чапкис, пишет Politeka.

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