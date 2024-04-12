Пришедшую в упадок дачу Сталина купил зять экс-главы Минсельхоза РФ Ткачева

Пришедшую в упадок подмосковную усадьбу Иосифа Сталина "Липки-Алексеевское" приобрел фонд "Стратегическое развитие", принадлежащий Роману Баталову — бизнесмену и зятю бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.
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