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Петербургский дневник

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Петербургская биржа предложила освободить газ от уплаты дополнительного НДПИ

Петербургская биржа предложила освободить газ от уплаты дополнительного НДПИ

Об этом рассказал управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила освободить газ, реализуемый на торгах, от уплаты дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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