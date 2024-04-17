Петербургская биржа предложила освободить газ от уплаты дополнительного НДПИ

Об этом рассказал управляющий директор СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергей Трофименко Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила освободить газ, реализуемый на торгах, от уплаты дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).