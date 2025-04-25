Какие блюда русской кухни на самом деле самые вредные

Современные диетологи, изучая русскую кухню, сделали вывод: многие традиционные отечественные блюда были полезны раньше, в лишённой комфорта старине, а при современном образе жизни они лишь способствуют развитию заболеваний.
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