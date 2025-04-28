Конгрессмен Грин двумя словами описала встречу Трампа и Зеленского в Ватикане

Марджори Тейлор Грин раскритиковала короткую беседу двух президентов.Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин раскритиковала встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане.
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