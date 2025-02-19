Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

У Эрдогана ещё много "головной боли" с решением "курдского вопроса" в Сирии. Да, бысто были саудитами (при поддержке США) завоёваны территории в Сирии, Асад с семьёй эвакуирован в РФ, дальше что? Иран был "отрезан" от Ливана (поддержка шиитов), а это "напряжённость" в регионе.

Игорь Кузнецов

Естественно что "Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса". Это решается на уровне определения "центров силы" в будущем мироустройстве лет на 50-60. При чём здесь Турция? Это не "Карибский кризис", когда США вывели свои ракеты из Турции (не спрашивая её руовододство) в ответ на вывод наших ракет с Кубы.