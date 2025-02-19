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Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

  18 февраля в Анкаре состоялась встреча, а по итогам и пресс-конференция лидеров Турции и Украины. Эрдоган принял Зеленского в день переговоров представителей России и США в Эр-Рияде.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Эрдога все норовит восстановить свои мусульманские мечты о прошлой жизни. Поезд ушел дряхлый старикашка, не те условия.
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14 час.
Игорь Кузнецов
У Эрдогана ещё много &quot;головной боли&quot; с решением &quot;курдского вопроса&quot; в Сирии. Да, бысто были саудитами (при поддержке США) завоёваны территории в Сирии, Асад с семьёй эвакуирован в РФ, дальше что? Иран был &quot;отрезан&quot; от Ливана (поддержка шиитов), а это &quot;напряжённость&quot; в регионе.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Естественно что &quot;Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса&quot;. Это решается на уровне определения &quot;центров силы&quot; в будущем мироустройстве лет на 50-60. При чём здесь Турция? Это не &quot;Карибский кризис&quot;, когда США вывели свои ракеты из Турции (не спрашивая её руовододство) в ответ на вывод наших ракет с Кубы.
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11 час.
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