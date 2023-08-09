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Гранлунд об игре за «Питтсбург»: «Обмен не сработал ни для меня, ни для команды. Уверен, что в «Сан-Хосе» получится лучше»

Финский нападающий перешел в «Пингвинс» из «Нэшвилла» перед дедлайном.  В 21 матче регулярного чемпионата за новую команду он набрал 5 (1+4) очков.

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