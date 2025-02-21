Глава британской дипломатии в Йоханнесбурге пообещал Украине 2 миллиарда фунтов в год «пока идет война»

федор

Чернокожий пёс ты наверное забыл как твои предки цепями гремели, будучи рабами нагло - скунсов???? Или ты думаешь что в мелкобритании ты сэром стал ???? Ты чучело как и ваш остров уже ничего не представляет. Вы финансовые спекулянты и можете только гадить, а в остальном вы ноль!!!!!