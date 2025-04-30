Дмитрий Артюхов провел онлайн-встречу с жителями Ямала

Глава региона лично рассмотрел несколько важных обращений граждан из разных городов округа. В ходе видеоконференции, организованной из Лабытнанги, Губкинского и Шурышкарского района, были решены несколько значимых вопросов.
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