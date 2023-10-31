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Крымскую квартиру жены Зеленского продали, а средства пустят на нужды СВО

Крымскую квартиру жены Зеленского продали, а средства пустят на нужды СВО

Средства от продажи национализированной квартиры жены президента Украины Елены Зеленской пойдут на помощь семьям участников спецоперации, заявил председатель государственного совета республики Крым Владимир Константинов 31 октября.

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