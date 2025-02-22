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Царьград

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  • Зоя
    пора этого трехликого турецко-османского "миролюбца" поставить на место,слишком часто и цинично  он предавал Россию..."Карлики" вышли и...
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Медведев рекомендовал проверить Белый дом после визита Зеленского

Медведев рекомендовал проверить Белый дом после визита Зеленского

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности, посоветовал США тщательно проверять Белый дом после визита Владимира Зеленского, намекая на возможность его зависимости от наркотиков.

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