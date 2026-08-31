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Крымская газета

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Аксёнов анонсировал снижение цен на бензин АИ-95 в Крыму до 100 рублей

Аксёнов анонсировал снижение цен на бензин АИ-95 в Крыму до 100 рублей

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что с завтрашнего дня на заправках сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ-95 поступит в значительно большем объёме.

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