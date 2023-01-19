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«Откуда он может знать»: Пригожин удивился вопросам к депутату Ступину о местоположении бойцов ЧВК «Вагнер»

«Откуда он может знать»: Пригожин удивился вопросам к депутату Ступину о местоположении бойцов ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, как можно найти пропавших бойцов ЧВК «Вагнер». Редакция издания Newsinfo сообщила о распространенном в соцсетях письме, автором которого якобы является начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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