«Откуда он может знать»: Пригожин удивился вопросам к депутату Ступину о местоположении бойцов ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, как можно найти пропавших бойцов ЧВК «Вагнер». Редакция издания Newsinfo сообщила о распространенном в соцсетях письме, автором которого якобы является начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, как можно найти пропавших бойцов ЧВК «Вагнер». Редакция издания Newsinfo сообщила о распространенном в соцсетях письме, автором которого якобы является начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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