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Внучка Светланы Светличной раскрыла правду о ее «многомиллионном наследстве»

Внучка Светланы Светличной раскрыла правду о ее «многомиллионном наследстве»

Наследница актрисы опровергла слухи об оставленных бабушкой сокровищах. Внучка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной поставила точку в разговорах о многомиллионном наследстве своей знаменитой бабушки.

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