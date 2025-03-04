Внучка Светланы Светличной раскрыла правду о ее «многомиллионном наследстве»

Наследница актрисы опровергла слухи об оставленных бабушкой сокровищах. Внучка заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной поставила точку в разговорах о многомиллионном наследстве своей знаменитой бабушки.
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