Семья из Читы назвала гаджеты оружием и запретила их детям

В Чите на форуме «Моя земля — моя семья», проходящем 9 сентября 2026 года, участники из числа православных семей высказали свою позицию относительно воспитания детей.
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