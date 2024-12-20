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Стам о цели Роналду в 1000 голов: «Вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить то, что он сделал. Пока забивает, будет играть в сборной – тренеры боятся не приглашать его»

– Сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов и сыграть на чемпионате мира 2026 года? – Пока он забивает голы, его будут вызывать в национальную команду, и он будет доказывать, что он лучший бомбардир в мире.

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