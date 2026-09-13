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Наука и Техника

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Как отличить реальную слежку за телефоном от популярных мифов

Как отличить реальную слежку за телефоном от популярных мифов

Каждому из нас хотя бы раз казалось, что смартфон живёт своей жизнью и подозрительно много знает о наших планах.

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