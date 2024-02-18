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Аргументы и Факты

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МЧС: в Кемерово полностью потушили пожар на складах

МЧС: в Кемерово полностью потушили пожар на складах

Спасатели полностью ликвидировали пожар в складских помещениях в Кемерове, сообщили в МЧС России.Пожар начался накануне.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Поджоги... Они все чаще и чаще &quot;случаются&quot; по всей России... ЧТО ЖЕ НАРОД у нас такой продажный?!! За тысячи км, какие-то ципсошники &quot;агитируют&quot; местных, чтобы те гадили там, где живут?!! За какое-то там бабло..... ЧТО, ВЫПИТЬ БЫЛО НЕ ЗА ЧТО?!! Твари позорные!!.... Расстреливать нужно... Вернуть смертную казнь за такие дела!! Иначе этих тварей не остановить!!!
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