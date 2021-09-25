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Российские космонавты в 2022 году совершат рекордное число выходов в космос

Российские космонавты в 2022 году совершат рекордное число выходов в космос

Российские космонавты могут установить рекорд в следующем году по числу выходов в открытый космос. Им предстоит девять раз покинуть борт Международной космической станции (МКС), согласно программе полета, имеющейся в распоряжении «РИА Новости».

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