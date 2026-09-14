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Орловские новости

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Губернатор Орловской области пробежал 5,6 километров в дождь

Губернатор Орловской области пробежал 5,6 километров в дождь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков после рабочего дня в дождь пробежал 5,6 километров, отметив, что пробежка получилась очень свежей.

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