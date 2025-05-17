Росстандарт в 2025 году разработает ГОСТ в сфере туризма по нормам ислама

Росстандарт до конца 2025 года планирует разработать ГОСТ в сфере услуг туризма и размещения по стандартам халяль, сообщил руководитель органа Антон Шалаев в рамках XVI международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии