На замену Саутгейту: Тухель назначен на пост главного тренера сборной Англии по футболу

Томас Тухель назначен новым главным тренером сборной Англии. Бывший наставник «Челси» и «Пари Сен-Жермен» официально возглавит действующих вице-чемпионов Европы 1 января 2025 года, а его контракт будет рассчитан на полтора года.
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