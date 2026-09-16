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Пятый канал

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Солист «Иванушек International» назвал макароны «иногда полезными»

Солист «Иванушек International» назвал макароны «иногда полезными»

Певец Кирилл Туриченко выступил в защиту углеводов и признался, что любит макароны. Этим он поделился с 5-tv.

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