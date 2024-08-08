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Переодевался в профессора, хиппи, женщину. О тайном герое Красикове рассказали в "Альфе"

Переодевался в профессора, хиппи, женщину. О тайном герое Красикове рассказали в "Альфе"

Спецназовцы "Альфы", сослуживцы российского героя Вадима Красикова, вернувшегося по обмену в Россию, рассказали о нём.

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