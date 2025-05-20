"Игру престолов" и "Гарри Поттера" не будут блокировать за пропаганду чайлдфри

В Роскомнадзоре заявили, что картины не подпадают под соответствующие критерии Зарубежные фильмы и сериалы – "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Гарри Поттер" – не заблокируют за пропаганду чайлдфри, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.