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Мировое обозрение

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США признали наличие у них орбитального оружия

США признали наличие у них орбитального оружия

Министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space, Cyber впервые в истории публично признал: Вашингтон развернул на орбите оружие контроля космического пространства.

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