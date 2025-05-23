НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Марк Дэйгнолт о Шэе Гилджес-Александере: «Я помню его тощим пареньком на своем первом контракте. А теперь он стал мужчиной»

«Думаю, для многих это был трогательный момент осознания того, как он вырос. Я сидел, смотрел на него и думал: «Боже, я помню его тощим пареньком на своем первом контракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх