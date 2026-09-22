Лавров назвал "самым циничным фарсом" инсценировку в Буче

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инсценировку в Буче можно считать самым циничным фарсом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Диалог о фейках 4.
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