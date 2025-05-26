«Известия»: средний штраф за нарушение ПДД увеличился в 1,5 раза за год

Весной 2025 года средний штраф за нарушение правил дорожного движения в России составил 930 рублей — это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МТС Банка.
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