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Журнал «Профиль»

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ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповые удары. Как сообщили в воскресенье, 12 июля 2026 года, в Минобороны России, для них использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.

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