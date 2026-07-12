ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповые удары. Как сообщили в воскресенье, 12 июля 2026 года, в Минобороны России, для них использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии