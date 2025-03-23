Таяние ледников: планета теряет свой «холодный щит» с рекордной скоростью Ирина ВальковаВ последние годы мир оказался на пороге масштабных климатических изменений, и одним из самых тревожных сигналов является рекордное таяние ледников.
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