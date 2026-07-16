Пассажир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

В ходе рейса, следовавшего из Красноярска в Хабаровск, авиапассажир предпринимал попытки открыть аварийный выход, сообщает пресс-служба транспортного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.
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