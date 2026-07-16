Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Пассажир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

Пассажир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета

В ходе рейса, следовавшего из Красноярска в Хабаровск, авиапассажир предпринимал попытки открыть аварийный выход, сообщает пресс-служба транспортного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии