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    мне кажется, заголовок поста не совсем соответствует его содержанию )Дать или не дать

Дать или не дать

Дать или не дать

В соседнем подъезде купил квартиру юношеский приятель. Мы были просто хорошо знакомы, тусили в одной компании.

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Комментарии
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Samarium
С таким &quot; мужем&quot; не следовало вообще ничего иметь....А на этого придурка следовало написать заявление в полицию  по факту преследования и угроз с его стороны для Вашей жизни и здоровья....а может быть и попытки изнасилования....
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11 час.
Игорь Михайлович
мне кажется, заголовок поста не совсем соответствует его содержанию )
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6 час.

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