В соседнем подъезде купил квартиру юношеский приятель. Мы были просто хорошо знакомы, тусили в одной компании.
Дать или не дать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
С таким " мужем" не следовало вообще ничего иметь....А на этого придурка следовало написать заявление в полицию по факту преследования и угроз с его стороны для Вашей жизни и здоровья....а может быть и попытки изнасилования....
Ответить
11 час.
Игорь Михайлович
мне кажется, заголовок поста не совсем соответствует его содержанию )
Ответить
6 час.
Свежие комментарии