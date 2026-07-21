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Zero Hedge

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Ukraine's Attack On Caspian Pipeline Consortium Aims To Destabilize Global Oil Markets: Kremlin

Ukraine's Attack On Caspian Pipeline Consortium Aims To Destabilize Global Oil Markets: Kremlin

Ukraine's Attack On Caspian Pipeline Consortium Aims To Destabilize Global Oil Markets: Kremlin The Kremlin has accused Ukraine of orchestrating a plan to further destabilize global oil markets by carrying out drone attacks on the Caspian Pipeline Consortium (CPC).

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